Demonstration und Fest : Die Angst demonstriert beim Christopher Street Day in Düsseldorf mit

Historie Am Christopher Street Day wird an die sogenannten Stonewall-Aufstände im Juni 1969 erinnert, bei der es zu Auseinandersetzungen von Homo- und Transsexuellen mit Polizisten in New York kam.

Düsseldorf Seit dem Jahr 2004 wird der weltweite Aktionstag auch mit einer Demonstration in Düsseldorf gefeiert.