Social-Media-Nutzung : Was Düsseldorfer Kommunalpolitiker so auf Twitter und Facebook treiben

Was Düsseldorfer Kommunalpolitiker so auf Twitter und Facebook treiben

Düsseldorf Sie argumentieren und agitieren, posten Privates und Politisches – und teilen auch gern mal gegen den Gegner aus. Wir haben uns angeschaut, wie Düsseldorfer Politiker Facebook und Twitter nutzen.

Helene Pawlitzki (hpaw) ist Redakteurin für Print und Online in der Düsseldorfer Lokalredaktion.

Kommunalpolitik soll nah dran sein am Menschen – deswegen ersetzt wohl nichts den Händedruck in der Fußgängerzone. Um ein größeres Publikum und neue Zielgruppen zu erreichen, kann das Internet aber trotzdem hilfreich sein. Das wissen auch einige Düsseldorfer Lokalpolitiker. Wir haben uns ihre Profile angeschaut.

Twitter Der Kurznachrichtendienst gilt als Spielwiese von Politikern und Journalisten – besonders aus der Hauptstadt. Sehr zu Hause fühlt sich dort die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Wie im echten Leben teilt sie gerne pointiert aus. Düsseldorf-Themen landen aber selten in ihren Tweets, allenfalls lädt sie mal Journalistinnen auf einen Killepitsch ein.

Das ist bei Oberbürgermeister Thomas Geisel anders. Der SPD-Mann lässt häufig sein Team twittern. Wenn er selbst an den Tasten sitzt, erkennt man das an den persönlicheren Inhalten: Treffen mit Kölschrocker Wolfgang Niedecken beim Bob-Dylan-Konzert, Besuch eines Fortuna-Spiels mit Tochter oder die Teilnahme am Marathon. Selbst Freizeitaktivitäten klingen bei ihm aber noch nach Amtsgeschäft.