Eltern-Kolumne : Der Düsseldorfer Advent bietet mehr als nur Lichterglanz

Kerstin Roske ist Mutter von zwei Kindern (2 und 5) und wohnt im Düsseldorfer Norden. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Adventszeit kann gerade für Kinder eine echte Zeit der Vorfreude sein.

„Und das wünsch’ ich mir und das wünsch’ ich mir und das...“ – unsere Töchter haben beim Frühstück die Beilagen der Zeitung entdeckt, in denen jede Menge Spielzeug angepriesen wird. Was sich dort über viele Seiten präsentiert, kann das Christkind sicher nicht alles tragen. Und auch nicht der Weihnachtsmann. Egal welches Wesen die Geschenke bringen wird – alle, die Weihnachten mit Kindern feiern, dürften sich so langsam Gedanken um die Gestaltung der Vorweihnachtszeit machen.

Dabei geht es auch um die Frage, welche Traditionen aus der eigenen Kindheit man weitergeben und so auch selbst wieder erleben möchte. Gehört der Gänsebraten dazu? Wie intensiv soll das Backen von Ausstechplätzchen ausfallen? Wird es wieder ein Lebkuchenhaus geben oder einen Christstollen? Ich finde, ab jetzt fühlt es sich nicht mehr komisch an, solche Rituale und Vorlieben zu planen. Wenn man das Aussuchen, Besorgen oder Herstellen von Geschenken und bald dann auch den Adventskalender hinzunimmt, kommt schnell eine lange Reihe an Traditionen zusammen. Sie sollen uns in den nächsten Wochen erfreuen und einstimmen, aber nicht überfordern. Also darf der Adventskalender auch mal gekauft sein.