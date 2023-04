Menschen aus Düsseldorf Sie halten seit 60 Jahren zusammen wie Pech und Schwefel

Er war Installateur und Heizungsbauer, sie Friseurin und später in der Damen- und Herrenoberbekleidungsbranche beschäftigt. Brigitte kümmerte sich zusätzlich um Sohn Gerd. Viel Zeit für die Erziehung konnte Klaus Henning nicht aufbringen, denn er arbeitete viel, machte Überstunden, wo es nur ging und war auch häufig am Wochenende im Einsatz. In seiner Zeit bei den Stadtwerken betreute er die Wasser- und Lüftungsanlage des ehemaligen Rheinstadions. „Zwischen 1980 und 2000 habe ich alles gesehen, was im Rheinstadion los war. Jedes Fortuna-Heimspiel, Rhein Fire, deutsche Leichtathletikmeisterschaften. Die brauchten ja alle warmes Wasser zum Duschen“, meint Klaus Henning schmunzelnd. Er war auch bei allen großen Konzerten – von den Drei Tenören, Bon Jovi, Metallica, Pur über Marius Müller-Westernhagen bis zu den Toten Hosen dabei. Und ab und an hat er dann seine Gattin in den Innenraum geschleust.