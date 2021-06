Menschen aus Düsseldorf : Auf Augenhöhe auch mit Obdachlosen

Antonia Frey freut sich jetzt über mehr Freizeit. Als Ratsmitglied der Grünen will sie der Politik aber erhalten bleiben. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Antonia Frey hat sich bei der Diakonie fast 40 Jahre für soziale Integration eingesetzt. Nun geht sie in den Ruhestand. Eigentlich wollte sie mal Pfarrerin werden.

Eigentlich hatte Antonia Frey nicht geplant, Sozialarbeiterin zu werden. „Ich wollte gerne Pfarrerin werden, aber da gab es ein Hindernis – ich war katholisch“, erinnert sie sich schmunzelnd. Und weil es in der katholischen Kirche für eine junge Frau wie sie, die unbedingt etwas bewegen wollte, nicht die passenden Möglichkeiten gab, ließ sie sich beim Arbeitsamt in Trier – sie lebte damals in der Südeifel – beraten. Es hätte einige Berufe gegeben, so Frey, die zu ihr gepasst hätten. Aber zufällig fiel ihr ein Prospekt der Caritas mit dem Slogan „Helfen macht froh“ in die Hände – das gefiel ihr. „Ich habe dann in Aachen studiert und anschließend mein Anerkennungsjahr bei der Stadt Düsseldorf absolviert“, erzählt sie.

1981 erfuhr Frey dann über eine Bekannte, dass die Düsseldorfer Diakonie für ein Wohnheim für obdachlose junge Männer eine Sozialarbeiterin suchte – sie bewarb sich und bekam die Stelle. Dass sie 40 Jahre lang bei der Diakonie bleiben würde, hätte die heute 65-Jährige allerdings nicht gedacht, ist sie doch eigentlich ein sehr umtriebiger Mensch. Doch ihre Aufgaben – unter anderem seit 2012 als Abteilungsleiterin für Beratung und soziale Integration – waren im Laufe der langen Zeit so unterschiedlich und niemals eintönig, dass ein Wechsel nie zur Debatte stand.

Eines ihrer großen Themen war von Anfang an, etwas gegen Wohnungslosigkeit zu unternehmen – so hat sie viele Entwicklungen in der Arbeit mit Wohnungslosen und später auch mit Geflüchteten in Düsseldorf mitgestaltet. „Es gab damals, in den 1980er Jahren, noch viele große Wohnheime mit Mehrbettzimmern für wohnungslose Menschen, vor allem übrigens für Männer“, erinnert sie sich. Sie hat sich unter anderem dafür eingesetzt, diese Heime zu reduzieren und stattdessen Wohnungslose ambulant zu beraten und eigene – betreute – Wohnungen für sie zu finden. Zudem wurden unter anderem Tagesstätten eröffnet, Streetwork ins Leben gerufen und auch die Fachberatungsstelle für Frauen gegründet, übrigens stets in enger Kooperation mit der Stadt.

Es war Antonia Frey immer wichtig, Menschen auf Augenhöhe zu beraten, und zwar dahingehend, dass sie nicht nur wussten, welche Möglichkeiten es für sie gab, sondern auch herausfinden konnten, was sie selbst wollten. Das hat sie später auch in ihre Arbeit für Geflüchtete übernommen – insbesondere, als ab 2013 immer mehr Menschen nach Düsseldorf kamen und schnell Hilfe benötigten. So betreute die Diakonie auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise zeitweise mehr als 4000 Geflüchtete in der Stadt. „Die Themen bei Obdachlosen und Geflüchteten sind ganz ähnlich, Wohnungslosigkeit ist eines davon“, sagt sie. Auch in ihrer politischen Arbeit – Frey ist Ratsmitglied der Grünen – geht es deshalb, neben sozialpolitischen Themen, um Wohnungspolitik. Sie versucht wann immer das möglich ist, Sozialpolitik und Wohnungspolitik miteinander zu vernetzen, und „die richtigen Stellschrauben zu finden“, damit mehr Wohnraum für arme Menschen geschaffen wird.