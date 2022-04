Podiumsdiskussion in Düsseldorf : Warum Einsamkeit jeden treffen kann

Podiumsdiskussion in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einer Lesung über sein neues Buch sprach Diakonie-Präsident Ulrich Lilie mit Experten und Betroffenen aus Düsseldorf über das Alleinsein. Welche Strategien helfen können.

Einsamkeit zu vermessen, ist eine Herausforderung. Denn am Ende geht es immer um eine hochindividuelle Erfahrung. Trotzdem ist Ulrich Lilie, der Präsident der Diakonie Deutschland, in seinem Buch „Für sich sein. Ein Atlas der Einsamkeiten“ auf Spurensuche gegangen. Im Bachsaal der Johanneskirche sprach er über das Thema, von dem Menschen in ganz unterschiedlichen Lebensphasen betroffen sein können.