Event der Diakonie in Düsseldorf Von A wie American Football bis Z wie Zaubern

So kamen mehr als 2100 Grund- und Förderschulkinder an drei Tagen auf der Sportanlage der TuSA 06 an der Fleher Straße zusammen, um in sich in 20 verschiedenen Herausforderungen in Sachen Bewegung, Koordination, Knobelei und Kreativität auszuprobieren. Die einzelnen Stationen – von A wie American Football bis Z wie Zaubern – wurden dabei von Mitarbeitenden der beteiligten OGS gestaltet.