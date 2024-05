Plakatkampagne „Refugees Welcome: Gerade jetzt“ Diakonie Düsseldorf wirbt für neue Willkommenskultur

Mit der neuen Plakatkampagne will die Diakonie Düsseldorf nun ein Zeichen setzen. Die Plakate werden an vielen Stellen in Düsseldorf hängen. Aus dem Alltag ihrer Arbeit stellt Daniela Bröhl, die bei der Diakonie Düsseldorf für das Sachgebiet „Integration, Migration und Flucht“ verantwortlich ist, fest: „Der Bedarf ist groß und das Angebot muss schrumpfen, das ist schlecht.“ Dafür brauche es die finanzielle Unterstützung des Staates: „Es ist wichtig, dass wir die Leute unterstützen schnell in Arbeit zu kommen, dass sie eine vernünftige Ausbildung machen und dabei können wir auch unterstützen“, sagt sie. „Integration gibt es nicht zum Nulltarif“, sagt sie.