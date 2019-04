Nach Beitrag einer Bloggerin : Düsseldorfer Diakonie verteidigt Kita-Imam gegen Radikalismus-Vorwürfe

Düsseldorf Der Geistliche soll Kita-Kinder in Reisholz unterrichten. Eine islamkritische Bloggerin wirft ihm Nähe zu Radikalen vor. Die Diakonie stellt sich aber hinter den Imam – genau wie die jüdische Gemeinde.

Das Pilotprojekt, bei dem ein muslimischer Geistlicher in einer Kita in Reisholz über den Islam informiert, schlägt immer größere Wellen. Die Diakonie berichtet von Drohungen und Hass-Mails seit Bekanntwerden des Gemeinschaftsprojekts mit dem Kreis der Muslime. Ein Imam und ein Pastor sollen dabei religiöse Bräuche vermitteln. Für zusätzliche Aufregung sorgt der Beitrag einer Bloggerin, die dem Imam Asmer U. eine Nähe zu radikalen Strömungen nachsagt. Sie bezieht sich dabei auf Beiträge auf seiner Facebook-Seite.

Die Diakonie reagierte am Freitag mit einer Stellungnahme. Darin heißt es, das Projekt in der evangelischen Kita werde wie geplant starten. Zudem habe der Imam „glaubhaft versichert“, fundamentalistische Ansichten nicht zu teilen, sondern aktiv in der Präventionsarbeit gegen Extremismus zu sein.