Fotos 49-Euro-Ticket – Von Düsseldorf zu den schönsten Reisezielen in Deutschland

Auf dem Weg an die Küste, kommt man an besonders schönen Städten vorbei, wie beispielsweise nach Osnabrück. In etwa zwei Stunden erreicht man mit dem Regionalexpress ohne Umsteigen die Großstadt in Niedersachsen. Neben der Altstadt ist Schloss Osnabrück ein Ausflug wert. Das Schloss war die Residenz des protestantischen Osnabrücker Fürstbischofs Ernst August I. von Braunschweig-Lüneburg und seiner Frau Sophie von der Pfalz. Der Schlossgarten kann jederzeit besucht werden. Außerdem finden einige Veranstaltungen, wie das Schlossgarten-Open-Air statt.