Neu in Düsseldorf : Seife ist nicht nur zum Händewaschen da

Düsseldorf Deutschlands älteste Seifenmanufaktur hat in der Altstadt ein Ladenlokal eröffnet. Hier gibt es auch Shampoos, Badezubehör und Rasierseifen.

Gegründet im Jahr 1840 in Heidelberg von Philipp Klar war die Klar Seifenmanufaktur über fünf Generationen in Familienhand. Seit nunmehr fünf Jahren wird das Unternehmen vom heutigen Geschäftsführer Jan Heipcke – er ist mit der Familie Klar schon lange gut bekannt – weitergeführt. Für Heipcke ist es wichtig, die Tradition zu bewahren und – neben modernen Fertigungstechniken – viele der Seifen nach wie vor von Hand nach alten Rezepturen auf Basis pflanzlicher Öle in Deutschland herzustellen.

„Darüber hinaus gibt es aber auch einen Trend zu nachhaltigerem Konsum, weshalb wir auf plastikfreie Verpackungen und langlebige Produkte achten“, erklärt der Geschäftsführer. So sind alle Seifen vegan und werden ohne Verwendung von Palmöl hergestellt.

Heipcke hat es sich zum Ziel gesetzt, die traditionelle Marke weiter auf- und auszubauen und setzt dabei – neben dem Werksverkauf am Produktionsstandort sowie einem eigenen Onlineshop – auf Läden außerhalb der Heidelberger Heimatregion. So wurde bereits im März dieses Jahres ein Ladenlokal in Bonn eröffnet, Anfang Mai folgte Düsseldorf und im Juni wird der Seifenhersteller ein weiteres Geschäft in Berlin eröffnen.