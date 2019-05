Unwetterwarnung für Düsseldorf : Starkregen und Gewitter am Mittag erwartet

Düsseldorf Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für Düsseldorf herausgegeben. Es droht ein starkes Gewitter am Dienstagmittag.

Gegen 12 Uhr hat es in der Düsseldorfer Innenstadt angefangen, stark zu regnen und zu hageln. Auch vereinzelte Donner waren zu hören. „Aktuell sind mehrere Gewitter in NRW unterwegs“, sagt eine Sprecherin des DWD. „Aber die beiden heftigsten sind am Niederrhein und im westlichen Ruhrgebiet.“ Mit heftigem Wind ist nicht zu rechnen, mit heftigem Platzregen allerdings schon. „Von richtigem Unwetter gehen wir aber nicht aus. Dafür wird es heute auch immer wieder blitzen“, sagt die Meteorologin.

Die Wetterlage dürfte sich über den Dienstag halten. Bis in den Abend hinein rechnet der DWD damit, dass sich einige der Gewitter in NRW immer wieder von Warnstufe 1 zu Warnstufe 2 verstärken. „In der Nacht beruhigt sich die Lage aber wieder.“ Die Temperaturen bleiben trotz Regen mild. Am Dienstag liegen sie zwischen 15 und 17 Grad. Am Mittwoch dürften sie auf bis zu 20 Grad steigen, bei wechselhaft sonnigem und bewölkten Himmel. Regnen soll es dann aber nicht mehr.