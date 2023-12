Ehrenamt in Düsseldorf Deutscher Kinderhospizpreis 2023 geht nach Düsseldorf

In diesem Jahr geht der Deutsche Kinderhospizpreis an Wolfgang Brünker, ehrenamtlicher Mitarbeiter seit 2008 beim AKHD Düsseldorf (Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst). „Seine Tätigkeiten wirken zu keiner Zeit als Aufgabe, sondern als Herzensangelegenheit. Er ist stets an der Seite der Familien und des Dienstes mit einer Haltung, Leidenschaft und Selbstverständlichkeit, die schon viele berührt hat. Er ist wirklich unermüdlich tätig. Wolfgang begleitet immer wieder mit vollem Einsatz“, fasst eine Kollegin zusammen. Und eine langjährige Weggefährtin ergänzt : „Begegnet man Wolfgang, so begegnet man freundlicher, offener und partnerschaftlicher Haltung.“