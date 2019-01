Veranstaltung im Kunstpalast: Deutsche Bank sieht sich in guter Verfassung

Deutsche Bank sieht sich in guter Verfassung

Das Institut begrüßte zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik beim Neujahrsempfang im Schumann-Saal. Die Unternehmen der Region betrachtet die Bank als gut vorbereitet für künftige Herausforderungen.

(nic/gw) Deutsche-Bank-Vorstandsmitglied James von Moltke hat beim Neujahrsempfang der Deutschen Bank die aus seiner Sicht gute Verfassung des Instituts betont. „Wir haben eine Kernkapitalquote von 14 Prozent und Liquiditätsreserven von 270 Milliarden Euro“, sagte der seit Juli 2017 amtierende Finanzchef der größten deutschen Bank und ergänzte: „Die Zeiten, in denen die Deutsche Bank selbst gesteckte Ziele nicht erfüllt, sind vorbei.“ Das Unternehmen habe seine Kosten im Griff. Was die Durchsuchung in der Frankfurter Zentrale im vergangenen Jahr wegen des Geldwäsche-Verdachts angeht, sagte von Moltke: „Wir müssen die Vorwürfe schnellstmöglich ausräumen. Bisher gibt es keine Hinweise auf Fehlverhalten von Mitarbeitern der Bank.“