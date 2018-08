Deutsche Bank in Düsseldorf: Geldautomaten-Sprengung an der Kalkumer Straße

Flucht im Audi : Täter sprengen Geldautomat in Düsseldorf - Großfahndung läuft

Foto: Patrick Schüller 5 Bilder Geldautomat an der Kalkumer Straße in Düsseldorf gesprengt

Düsseldorf In der Nacht zu Mittwoch haben Täter versucht, einen Geldautomaten in einer Bank zu sprengen. Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet. Fast an derselben Stelle wurde vor wenigen Wochen bereits ein Automat gesprengt.

Um 03.32 Uhr am Mittwochmorgen alarmierten Anwohner die Polizei. Unbekannte Täter hatten versucht, einen Geldautomaten in der Filiale der Deutschen Bank auf der Kalkumer Straße in Düsseldorf-Unterrath zu sprengen.

Die Täter flüchteten Zeugenaussagen zufolge wenig später in einem Audi. Ob und wenn ja wie viel Beute sie gemacht haben, ist laut Polizei noch unklar. Eine Großfahndung wurde eingeleitet, anfangs wurde auch mit einem Hubschrauber nach den Tätern gesucht. Das Gebäude der Bankfiliale wurde durch die versuchte Sprengung stark beschädigt.

Vor wenigen Wochen, am 11. Jul 2018, wurde auf der Kalkumer Straße ebenfalls ein Geldautomat gesprengt. Die Einsatzorte liegen rund 150 Meter auseinander.

(siev)