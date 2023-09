Jobsuche in Düsseldorf In 30 Minuten zum Job bei der Deutschen Bahn

Der Zug auf Gleis 20 sollte den Bahnhof nicht verlassen. Viel los war darin am Samstag trotzdem. Zum „Tag der Schiene“ hatte die Deutsche Bahn in Düsseldorf und Essen eingeladen – zu einem Blick hinter die Kulissen und einem Speed-Bewerbungsgespräch im Zug. Rund 300 Bewerber waren zu beiden Standorten gekommen. „Es ist das erste Mal, dass wir in NRW ein so großes Event veranstalten und alle Geschäftsfelder vorstellen“, sagte Franciska Martinovic, Sprecherin der Deutschen Bahn.