Belastung in Düsseldorf : 260 Liter Glyphosat pro Jahr versprüht

Düsseldorf Die Deutsche Bahn verteilte das Unkrautvernichtungsmittel auf ihren Gleisen in Düsseldorf.

Die Deutsche Bahn hat in Düsseldorf in den vergangenen fünf Jahren jedes Jahr etwa 260 Liter Glyphosat versprüht. Das ergab eine Antwort auf eine Anfrage der CDU-Ratsfraktion im Umweltausschuss am Donnerstag. Die Zahl beruht auf Tagesberichten der Deutschen Bahn. Da die Stadt deren Vollständigkeit jedoch nicht beurteilen kann, handelt es sich hierbei lediglich um eine Schätzung.

Vor allem die Bürger in Angermund sind verärgert, hier grenzen Bahngleise nah an die Häuser. „In regelmäßigen Abständen fährt der Glyphosat-Express durch Angermund. Da spielen Kinder in den Gärten“, sagte André Simon (CDU) im Umweltausschuss. Claudia Krüger von der Fraktion Freie Wähler sagte, sie sei „total geschockt“ von der Menge Glyphosat, die auf den 200 Kilometer Bahngleisen in Düsseldorf versprüht wird. „Jeder Düsseldorfer Bürger muss ein Recht darauf haben, giftfrei zu leben“, so Krüger.