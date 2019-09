Deutsch-Griechische Gesellschaft Düsseldorf : Für Kultur und gegen Vorurteile

Düsseldorf Seit 1954 verbindet die Deutsch-Griechische Gesellschaft in Düsseldorf lebende Griechen und Freunde der hellenischen Kultur.

Catherine Yannidakis-Hahne ist in Griechenland geboren, ist für das Studium nach Deutschland gekommen und wegen der Liebe geblieben. Seit 1999 ist sie nun Vorsitzende der Deutsch-Griechischen Gesellschaft (DGG) in Düsseldorf und setzt sich für den kulturellen Austausch und die Völkerverständigung zwischen den beiden Ländern ein.

„Wir organisieren beispielsweise Vorträge, es gibt zweisprachige Konzerte, Lesungen und Buchvorstellungen“, sagt Catherine Yannidakis-Hahne. Wichtig sei auch die Beratung und Integrationshilfe, etwa für junge Griechen, die nach Düsseldorf kommen. 14.000 Bürger des Mittelmeerstaates leben in der Landeshauptstadt, die Zahl hat sich in den vergangenen Jahren stark erhöht. „Wir bieten auch spezielle Stadtführungen an, die sind gerade bei Touristen und neu Zugezogenen sehr beliebt“, sagt Yannidakis-Hahne. Für ihre Arbeit zur Völkerverständigung wurde die ehemalige Lehrerin mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.