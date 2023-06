Chinesische Wirtschaftsbeziehungen Düsseldorf hängt Köln als China-Standort ab

Andreas Schmitz sammelt seit 20 Jahren zeitgenössische chinesische Kunst, die Werke stehen bei ihm zu Hause und waren zeitweise auch auf der Königsallee zu sehen – im damaligen Hauptquartier der Bank HSBC Trinkaus, deren Chef Schmitz viele Jahre war. Um deutsche Unternehmenskunden in China zu treffen, war der frühere Top-Manager bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie mindestens einmal im Jahr vor Ort. Mittlerweile repräsentiert der 63-Jährige als Präsident der Düsseldorfer IHK die Wirtschaft der Landeshauptstadt, und in dieser Rolle kann er in diesen Tagen seine China-Expertise erstmals wieder im Land selbst aufleben lassen.