Infektionskrankheiten in Düsseldorf : Windpocken auf dem Vormarsch

Die wachsende Impfmüdigkeit könnte beim Anstieg der Windpocken-Infektionen in Düsseldorf eine Rolle spielen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Ein plötzlicher Anstieg der Kinderkrankheit Windpocken lässt Ärzte, Gesundheitspolitiker und Impfbefürworter aufhorchen. Strenge Regeln gelten inzwischen bei den Masern. Kindern ohne Impfung, die erstmals in eine Kita aufgenommen werden, droht der Verlust des Betreuungsplatzes.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Janssen

Anlass für die Beunruhigung sind aktuelle Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI). Danach wurden im vergangenen Jahr in der Landeshauptstadt 216 Windpocken-Fälle gemeldet. Zum Vergleich: 2018 hatte das Gesundheitsamt nur 132 Fälle aus Düsseldorf an das Institut in Berlin gemeldet. Auch im Rest von Nordrhein-Westfalen ist die Anzahl der Erkrankten gestiegen. Mediziner warnen davor, die Windpocken, die schwerpunktmäßig bei Kindern ausbrechen, zu unterschätzen. Denn der rote Ausschlag juckt und nässt nicht nur, er kann insbesondere bei Säuglingen und Erwachsenen zu schwerwiegenden Komplikationen bis hin zu einer Hirnhautentzündung führen.

Im Fünf-Jahresvergleich stellt die vom RKI publizierte Zahl ein neues Niveau dar. 2015 hatte es 153 bekannte Windpocken-Fälle gegeben, 2016 waren es 145 und 2017 exakt 159. „Dass Erkrankungen, die durch eine Impfung verhindert werden können, weiter zirkulieren und es immer wieder Ausbrüche gibt, steht sicher im Zusammenhang mit der steigenden Impfmüdigkeit in der Bevölkerung“, sagt Stadtsprecher Michael Bergmann. Für diese Redaktion schlüsselte das Gesundheitsamt die Windpocken-Fälle aus dem Jahr 2019 auf. 190 der 216 Betroffenen waren minderjährig. In 152 Fällen war der Impfstatus bekannt, nur 38 der Erkrankten waren geimpft. „Dass sie dennoch krank wurden, kann dem hohen Infektionsdruck in Ausbrüchen geschuldet sein“, sagt Bergmann.