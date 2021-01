Anstieg um fast 22 Prozent : Deutlich mehr Syphilis-Fälle in Düsseldorf

DÜsseldorf Die Landeshauptstadt liegt mit einer Inzidenz von 25 Fällen je 100.000 Einwohner sogar über Bundesdurchschnitt. Experten vermuten, dass das mit dem veränderten Sexualverhalten zusammenhängt.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet erneut alarmierende Infektionszahlen. Dieses mal aber über eine Krankheit, die aus dem Blick der Öffentlichkeit schon seit langem verschwunden ist: die Syphilis. In seinem vor kurzem erschienenen Epidemiologischen Bulletin nennt das Berliner Institut für das Jahr 2019 insgesamt 7889 Fälle der meldepflichtigen Geschlechtskrankheit in ganz Deutschland. Das sind so viele noch nie seit Einführung des Infektionsschutzgesetzes im Jahr 2001. Das Plus im Vergleich zum Vorjahr liegt bei sieben Prozent.