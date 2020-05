Corona-Krise in Düsseldorf : Deutlich mehr Reihentests in Heimen

Düsseldorf Diakonie, DRK und Awo befürworten ein solches Vorgehen. Die Stadt ist dazu bereit. Zurückhaltender bleibt die Caritas. Am Donnerstag könnte eine Entscheidung über das weitere Vorgehen fallen.

Gibt es eine einheitliche Position der Träger zu Reihentests? Daran wird gerade gearbeitet. Bei einer Sitzung der Liga der Wohlfahrtsverbände, zu der sich in Düsseldorf Caritas, Diakonie, DRK, Arbeiterwohlfahrt, die Jüdische Gemeinde und der Paritätische zusammengeschlossen haben, sollen am morgigen Donnerstag – unter Einbeziehung des Gesundheitsamtes – die Fäden zusammengebunden werden. Ob das gelingt, ist derzeit noch offen. Diakonie-Chef Thorsten Nolting teilt Fischers Einschätzung: „Die Stadt bietet uns solche Tests an und fordert die Träger auf, ein entsprechendes Signal zu geben. Ich halte ein solches Signal für sinnvoll, weil wir am Ende alles tun sollten, was der Sicherheit und dem Schutz der Betroffenen dient.“ Entscheidend sei, dass es nicht bei einer einmaligen Momentaufnahme bleiben dürfe. „Wir brauchen die Zusage, dass solche Tests wiederholt werden.“ Genauso sieht das Awo-Chefin Marion Warden: „Wir sind bereit, Reihentests in unseren Senioreneinrichtungen vorzunehmen, wenn sie regelmäßig wiederholt werden.“ Deutlich zurückhaltender bleibt – trotz zweier Covid-19-Fälle im Altenzentrum St. Martin – Caritasdirektor Henric Peeters, der den beispielsweise in Köln schon länger praktizierten Reihentests eher reserviert gegenübersteht. Bei einem Pressegespräch der Liga der Wohlfahrtsverbände zum internationalen Tag der Pflege, ließ Peeters offen, ob am Ende tatsächlich die Mitarbeiter und Bewohner sämtlicher Alten- und Pflegeheime der Caritas zeitnah geteset werden. Im Anschluss präzisierte er für seinen Verband: „Wir planen in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt eine aktive Fallsuche. Das heißt in Einrichtungen, in denen Mitarbeiter oder Bewohner Auffälligkeiten zeigen oder gar an Covid-19 erkrankt sind, werden alle Bewohner sowie alle Mitarbeiter zeitnah getestet.“ Ergebnisse von Covid-19-Tests böten immer nur eine Momentaufnahme, die eine scheinbare Sicherheit vortäuschten. Eine Neuinfektion werde nicht durch Tests, „sondern durch strenge Hygienemaßnahmen wie konsequente Hand- und Flächendesinfektion, Mund-Nasen-Schutz sowie durch die Einhaltung der Distanzregeln vermieden“.