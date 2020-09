Pandemie in Düsseldorf : Deutlich mehr Corona-Infektionen

Es werden wieder mehr Düsseldorfer positiv auf das Corona-Virus getestet. Im Bild: ein Drive-in-Test in Oberbilk. Foto: Stadt Düsseldorf/Ingo Lammert

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in der Landeshauptstadt bei 26. Ab dem Wert 35 greift ein Notfallplan. Gesundheitsamtsleiter Klaus Göbels mahnt, Regeln und Auflagen im Sinne aller Bürger strikt einzuhalten.

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Düsseldorfer steigt weiter. Am Montag meldete das Gesundheitsamt ein Plus von 35 Infizierten. Zum Vergleich: Am Sonntag hatte dieser Zuwachs bei 29 gelegen. Damit wurde bei inzwischen 3167 Bürgen eine Covid-19-Infektion festgestellt. Bemerkenswert ist der Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz auf nunmehr 26,0. Dieser Wert dokumentiert, wie viele Neu-Ansteckungen es in den letzten sieben Tagen auf 100.000 Einwohner gab. Der Höchstwert in Düsseldorf hatte in den vergangenen Monaten bei etwa 40 gelegen.

Damit nähert sich dieser Indikator dem Wert 35. Wird diese Zahl erreicht, greift die erste Stufe eines für Düsseldorf entwickelten Stufenplans für den Notfall. Der Schwellenwert hatte zunächst bei 30 gelegen. „Er wurde aber landesweit angeglichen und entsprechend auf 35 angepasst“, sagt Klaus Göbels, Leiter des Gesundheitsamtes. Der vorsorgliche Stufenplan wurde im Frühjahr entwickelt. In seiner neuen Fassung sieht er vor, dass bei Erreichen des Wertes von 35 oder mehr Fällen die Kommunikation verstärkt wird. Themen wie das Einhalten des Abstandsgebots und die Maskenpflicht sollen dann den Bürgern nochmals detailliert und ausführlich nahe gebracht werden.

Erneute Einschränkungen, wie eine mögliche Schließung der Außenterrassen, sind erst ab einem Wert von 50 vorgesehen. Und auch nur dann, wenn es keinen klar lokalisierbaren Hotspot, wie beispielsweise ein Pflegeheim, gibt. Eine Prognose, ob die erste Stufe des Notfallplans noch in dieser Woche erreicht werden könnte, will Göbels nicht abgeben. Allerdings mahnt er eine Einhaltung der Auflagen und Verhaltensregeln an. „Wer Einschränkungen für Düsseldorf vermeiden will, muss Maske tragen, sehr auf die Hygiene achten und womöglich auf bestimmte Formen des Miteinanders verzichten.“