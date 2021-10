Düsseldorfer schrieb Buch über Zeeland : Nautischer Reiseführer aus Oberkassel

Detlef Krügel ist seit mehr als 30 Jahren segelnd in Zeeland unterwegs. Seine Reisetipps fasste er nun in einem Buch zusammen. Foto: Privat/Detlef Krügel

Düsseldorf Detlef Krügel aus Oberkassel hat ein Buch mit Reisetipps für das Zeeland herausgebracht. Seit Jahrzehnten segelt er in der Niederlande und fasste seine Erfahrungen nun zusammen.

Es war der Rhein, der Detlef Krügel schon früh faszinierte. „Ich erinnere mich, dass ich als Fünfjähriger mit meinem Vater am Rhein spazierenging und ihn gefragt habe, wo das Wasser herkommt und wo es hinfließt“, erzählt der gebürtige Oberkassler. „Und später, als ich einmal in der Nähe von Rotterdam am Rhein-Maas-Delta in der Niederlande stand, fand ich es einen schönen Gedanken, dass die ganzen Tropfen Rheinwasser zwei Tage vorher noch in Düsseldorf geflossen sind.“

Die Fragen nach dem woher und wohin öffneten Krügel den Blick fürs Internationale, für die Zusammenhänge der großen europäischen Wasserstraßen und weckten die Neugier auf das, was außerhalb Düsseldorfs und Deutschlands lag. Der Wunsch, den Rhein und die angrenzenden Länder zu erkunden, war geboren. Und wie kann man das besser als mit einem Schiff, das es ermöglicht, den Weg der Wassertropfen mitzuschwimmen. Neugier, Wissensdurst und die vielen Reisen mündeten vor Kurzem in einem Buch. Der Mann aus dem Binnenland hat einen nautischen Reiseführer über die niederländische Provinz Zeeland verfasst. „Ich habe immer gerne geschrieben. Früher auch für Segel-Zeitschriften“, berichtet Krügel. „Je öfter ich in Zeeland gewesen bin, desto mehr Informationen sammelten sich bei mir an.“

Info Ein stets korrekter Gentleman Tugenden Detlev Krügel sei der Ur-Typus des preußischen Beamten gewesen: stets korrekter Gentleman, höflich, akribisch, loyal, immer den Menschen im Blick, dazu – vor allem in Sachen Schulverwaltung – mit einem immensen Fachwissen ausgestattet, urteilte Meerbuschs Ex-Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage bei Krügels Verabschiedung aus dem aktiven Dienst. Buch „Nautische Reisetipps Zeeland/Niederlande“ (SBN-13: 9783873223042) gibt es im Buchhandel zu kaufen.

Gut, dass seine Gattin Gisela die seglerische Leidenschaft teilt und dazu gerne fotografiert. So wurde aus dem Buch ein Familienwerk, denn neben den Worten aus der Krügelschen Feder stehen die Bilder aus der Krügelschen Kamera. Die enge Gemeinsamkeit existiert spätestens seit der Hochzeit. „Wir haben unsere Flitterwochen auf einem gecharterten Boot verbracht. Für meine Frau war das damals neu, aber es hat ihr gefallen“, sagt Krügel. „Auch in den meisten unserer Familienurlaube mit unseren beiden Kindern waren wir auf dem Boot.“

Der Diplom-Verwaltungswirt Krügel kam nach mehreren beruflichen „Wanderjahren“ im Jahr 2000 als Leiter des Fachbereichs Kultur, Schule und Sport zur Stadtverwaltung nach Meerbusch und damit zurück in die Nähe seiner Heimat. Jetzt als Pensionär wohnt er wieder in Oberkassel und widmet sich verstärkt dem gemeinsamen Familienhobby Segeln. In den Sommermonaten ist er mit seiner Frau wochenlang in den Niederlanden unterwegs und segelt. Da kam auch die Idee des nautischen Reiseführers auf. „Ich hatte einen Text über die sogenannte stehende Mastroute, eine Schifffahrtsroute für die Passage von Segelbooten mit stehendem Mast durch die Niederlande, geschrieben. Von da war es dann nur noch ein kleiner Gedankensprung zu den Zeeland-Reisetipps“, erläutert der Autor, der in seinem Heimatverein, dem Düsseldorfer Yachtclub (DYC), Leiter der Clubzeitschriftredaktion ist.