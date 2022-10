Der Maler und das Heinefeld : Detektivarbeit in der Gedenkstätte zur Lebensgeschichte Düsseldorfer Sinti

Düsseldorf Eine Sonderausstellung zeichnet die Lebensgeschichten der Sinti nach, die Otto Pankok einst in Düsseldorf gemalt hat. Was Menschen daran bis heute bewegt.

Wilhelmine Lavontain begegnet Anfang der 1930er Jahre im Heinefeld dem Maler Otto Pankok. Pankok porträtiert das Mädchen, das er unter dessen Romanes-Namen Gaisa kennenlernt. Von Wilhelmine Lavontain, so der amtliche Name Gaisas, weiß er nichts, verfolgt aber den bitteren Weg der jungen Frau und berichtet darüber: Gaisa wird als 17-Jährige im „Zigeunerlager Höherweg“ interniert. 1939, zwei Jahre später, gelingt ihr zunächst die Flucht von Düsseldorf nach Remscheid. Jedoch wird sie im März 1943 erneut festgenommen und ins Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Sie überlebt das Lager und kehrt mit ihren beiden Kindern nach Düsseldorf zurück, wo sie 1980 stirbt.

Lebensgeschichten wie die von Wilhelmine Lavontain haben Bastian Fleermann, Leiter der Mahn- und Gedenkstätte, und Astrid Jakobs, seine Stellvertreterin, mit ihrem Team in der neuen Sonderausstellung „Molari im Heinefeld – Die Düsseldorfer Sinti und ihr Maler“ zusammengetragen. Die Schau wird am 18. Oktober eröffnet und rückt die Menschen in den Fokus, die Otto Pankok in der Zeit von 1931 bis 1934 im Heinefeld gemalt hat.