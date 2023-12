Bauen in Düsseldorf Dernbuschweg wird erst in fünf Jahren saniert

Nachdem in diesem Jahr Vermessungsarbeiten und die Ausschreibung der Verkehrsplanung durchgeführt wurden, soll Ende nächsten Jahres der Bedarfsbeschluss gefasst werden. Die Entwurfsplanung folgt dann 2025, die Ausführungsplanung inklusive der Vorbereitung für die Vergabe 2026. Erst für 2027 stehen schließlich der Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss sowie die Ausschreibung und die Vergabe der Bauleistung an. Und 2028 kann dann endlich gebaut werden. Das dauert dann offenbar nicht ganz so lange, denn spätestens Ende des Jahres soll der neue Dernbuschweg fertig sein. Die Mühlen der Verwaltung mahlen halt manchmal langsam.