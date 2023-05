Verkehr in Düsseldorf „Diese Straße muss saniert werden“

Rund anderthalb Jahre fragten die Politiker in der Bezirksvertretung 7 immer wieder mal nach, was denn nun mit dem Dernbuschweg sei, der nach dem Hochwasser im Juli 2021 unterspült wurde und bis heute für den Verkehr gesperrt ist. Dann kam die Stadt mit einem Bodengutachten um die Ecke, das wenig erbaulich ausfiel: Die an mehreren Stellen abgesackte Straße zwischen Gerresheim und Hubbelrath, die sich serpentinenartig durch den Wald schlängelt, müsse von Grund auf saniert werden, ein Baubeginn könne frühestens 2025 erfolgen.