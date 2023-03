Unwetterschäden in Düsseldorf Dernbuschweg Fall für Bund der Steuerzahler

Aufgrund der Folgen des Unwetters im Juli 2021 und der Überschwemmungen ist der Dernbuschweg zwischen der Hausnummer 89 und dem Rotthäuser Weg immer noch für den gesamten Verkehr aus Sicherheitsgründen gesperrt. Ab der Stadtteilgrenze von Gerresheim schlängelte sich der Weg serpentinenartig durch den Wald in Richtung Rotthäuser Weg und nach Hubbelrath, für Kenner stellte er eine Alternative zur stets verstopften Bergischen Landstraße dar, bis die Fahrbahn im oberen Bereich außerhalb der Bebauung wegen des Unwetters an mehreren Stellen stark beschädigt wurde. Ein Gutachten hatte – das teilte ein Stadtsprecher bereits im vergangenen Jahr mit – ergeben, dass eine vollständige Sanierung des Abschnittes zwischen dem Rotthäuser Weg und der Bebauung Dernbuschweg 89 erforderlich sei. Unter Beachtung der dafür nötigen Planungen, Genehmigungsverfahren sowie der Beteiligung der politischen Gremien sei von einem Baubeginn nicht vor dem Jahr 2025 auszugehen. Jetzt hat sich der Bund der Steuerzahler eingeschaltet und fordert, dass in das Teilstück des Dernbuschwegs nicht mehr Steuergeld als unbedingt notwendig investiert wird.