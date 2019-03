Derby vor über fünf Jahren: Köln-Fans wegen Ausschreitungen in Düsseldorf vor Gericht

Köln-Fans wegen Ausschreitungen in Düsseldorf vor Gericht

Düsseldorf Mehr als fünf Jahre nach dem letzten rheinischen Fußball-Zweitliga-Derby zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1.FC Köln folgt jetzt ein juristisches Nachspiel. Beim Amtsgericht sollten fünf FC-Fans wegen Stadionrandale vom Dezember 2013 angeklagt werden.

Die damalige Partie war von den Behörden als Hochrisikospiel eingestuft worden, rund 1000 Beamte waren im Einsatz. Speziell Kölner Fans sollen dann im Gästeblock für erhebliche Randale gesorgt haben. So wurden damals etliche „Bengalos“ abgefeuert und über eine Trennwand hinweg auf Fortuna-Fans geworfen.

Doch ob und in welchem Umfang die fünf Tatverdächtigen, die durch Zeugen und Überwachungsvideos in den Fokus der Ermittlungen gerückt sind, an der Randale beteiligt waren, wird jetzt erst geklärt. Dabei schränkte die Richterin ein, dass allein der erhebliche Zeitablauf zwischen Tatvorwurf und Prozessbeginn dafür sorgen werde, dass Sanktionen der Justiz speziell zu prüfen seien.