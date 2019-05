Lehrer-Kolumne : Der Zwiespalt der Digital Natives

Düsseldorf Ein Lexikon-Eintrag im Netz muss nicht schlechter sein als der in einem Buch. Autorin Kerstin Roske erklärt, warum sie das so sieht.

Die Frage, wenn man sich im Unterricht theoretisch mit Medien befasst, ist: Kommt es denn überhaupt auf die „Verpackung“ an? Ist ein Lexikoneintrag in einem gedruckten Buch ein anderer, wenn man ihn online liest oder ihn sich in einem Lernvideo erklären lässt? Eigentlich müsste es doch um Inhalte gehen, so dass das Medium gar nicht entscheidend ist. Hinzu kommt: Jeder von uns hat Kanäle, über die er besser lernt. Der eine muss eine Information einmal selbst herausgeschrieben haben, um sie aufzunehmen. Ein anderer nimmt am besten übers Ohr auf, die Dritte vielleicht über bewegte Bilder.