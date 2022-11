Bauen in Düsseldorf Der Zauberberg heißt jetzt Parkblick

Der Zauberberg ist tot, es lebe der Parkblick. Für das elitäre Neubauvorhaben im Grafenberger Wald an der Ernst-Poensgen-Allee wurde vom Projektentwickler Grafental GmbH vor rund sechs Jahren der Name Zauberberg in die Welt gesetzt. Inzwischen sind die Vorbereitungen weit gediehen, in der Bezirksvertretung 7 wurde jetzt der Bauantrag für den ersten Bauabschnitt abgesegnet. Realisiert wird das Projekt mittlerweile von der extra für das Bauvorhaben gegründeten Parkblick GmbH (gehört wie die Ableger Grafental und Glasmacherviertel GmbH zum Unternehmen Brack Capital, das wiederum zur umstrittenen Adler-Gruppe zählt) – und genauso soll das Neubauprojekt nun auch heißen.