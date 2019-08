Verein in Düsseldorf : Geburtshilfe für Geschichten und Gedichte

Der Westdeutsche Autorenverband fördert Autoren und Menschen, die es werden wollen. Von der Ideenfindung bis zum Druck helfen die Mitglieder, Werke zum Leben zu erwecken.

Elke Seifert ist eine Hebamme der besonderen Art. Mit ihrer Hilfe erblicken nicht Säuglinge das Licht der Welt, sondern Romane, Gedichte und kleine Erzählungen. Die Geschäftsführerin des Westdeutschen Autorenverbands (WAV) hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit den anderen Vereinsmitgliedern Autoren von der Ideenfindung bis zur Veröffentlichung ihrer Werke zu unterstützten. Sie richten sich mit ihrer Arbeit sowohl an Neulinge, die ihre ersten literarischen Gehversuche wagen als auch an Schriftsteller und Dichter, die bereits eine kleine Fangemeinde haben.

„Große Verlage interessieren sich in der Regel erst für Autoren, wenn diese schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Alle anderen sind auf sich allein gestellt“, sagt Seifert. „Bei uns wird man dagegen in allen wichtigen Bereichen ehrenamtlich unterstützt und beraten.“ In Zusammenarbeit mit den anderen Vereinsmitgliedern können die Schriftsteller ihre Geschichten ausarbeiten, die Texte Lektorat lesen lassen und um konstruktive Kritik bitten.

In den vergangenen Jahren wurden zudem unterschiedliche Veranstaltungen in das Vereinsleben integriert, um den Mitgliedern immer neue Möglichkeiten zu bieten, ihre Arbeit der Öffentlichkeit zu präsentieren. Neben der ersten Düsseldorfer Buchmesse gehören auch regelmäßige Lesungen und Vereinstreffen zum Programm.

Die Motivation der Vereinsmitglieder, dem WAV beizutreten, ist dabei höchst unterschiedlich. Manche von ihnen wollen endlich mal den Wunsch „etwas zu schreiben“, in die Tat umsetzen, andere haben zur schriftstellerischen Arbeit zurückgefunden. So wie Petra Lötschert, die bereits in jungen Jahren auf sich aufmerksam machte: „Ich wurde mit 19 in den Deutschen Schriftstellerverband aufgenommen, aber habe dann im Studium die Lust am Schreiben verloren. Inzwischen ist der Spaß an der Arbeit als Autorin aber wieder zurückgekehrt“, berichtet sie.