Eröffnung in Düsseldorf : So teuer sind Reibekuchen und Co. auf dem Weihnachtsmarkt

Die Buden der Weihnachtsmärkte – so wie hier an der Kö – sind seit Donnerstag geöffnet. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Am Donnerstagabend wurden die Düsseldorfer Weihnachtsmärkte offiziell eröffnet. Die Schausteller mussten einige Preise leicht erhöhen.

Seit 48 Jahren sind Heinz und Leni Fellerhoff mit einem Stand auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt vertreten. Wegen der Corona-Regeln mussten sie im vergangenen Jahr ihre Reibekuchen an anderer Stelle in der Altstadt verkaufen als an ihrem Stammplatz. „Jetzt stehen wir endlich wieder an der Flinger Straße“, sagt Leni Fellerhoff. Wie viele weitere Schausteller freut sich die Düsseldorferin, dass „einer der schönsten Weihnachtsmärkte in Nordrhein-Westfalen“ seit Donnerstag wieder ohne Auflagen geöffnet hat.

Mit der Beleuchtung des Weihnachtsbaumes auf dem Marktplatz eröffneten Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und Ole Friedrich von Düsseldorf Tourismus am Abend den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Vor Ort hatten sich viele Menschen eingefunden, unter anderem verbreitete der Kinderchor der Maxkirche vorweihnachtliche Stimmung. Geehrt wurden außerdem die Schausteller Michael Zinnen, der auf dem Marktplatz Holzkunst aus dem Erzgebirge anbietet, und Heinz Fellerhoff für ihre langjährige Verbundenheit zum Weihnachtsmarkt in der Landeshauptstadt.

info An diesem Sonntag sind die Märkte geschlossen Öffnungszeiten Die Weihnachtsmärkte werden bis zum 30. Dezember täglich von 11 bis 22 Uhr geöffnet haben. Geschlossen bleiben die Buden am Totensonntag, 20. November, und am ersten Weihnachtsfeiertag. An Heiligabend ist bis 15 Uhr geöffnet, am zweiten Weihnachtsfeiertag von 14 bis 20 Uhr.

Schon vor dem offiziellen Start waren die Buden seit 11 Uhr geöffnet. Einige Düsseldorfer nutzten den Weihnachtsmarkt als Treffpunkt. Andrea und Claudia hatten sich beispielsweise vor dem Rathaus verabredet. Dafür, dass einige Schausteller ihre Preise zum Beispiel für Glühwein und Reibekuchen in diesem Jahr leicht erhöhen mussten, zeigten sie Verständnis. Schließlich seien Produkte in vielen Lebensbereichen teurer geworden. Eine Portion mit drei Reibekuchen und Apfelmus kostet bei den Fellerhoffs an der Flinger Straße beispielsweise fünf Euro. Damit sei der Preis im Vergleich zu 2021 um 50 Cent gestiegen, berichtet Leni Fellerhoff. Ebenso teuer ist eine gleich große Portion auf dem Burgplatz. Dort kostet in einer Bude schräg gegenüber die Bratwurst 4,50 Euro. Auf dem Marktplatz ist die Wurst für vier Euro zu haben.

Sie habe lange überlegt und den Preis für ihre Crêpes dann doch um 50 Cent angehoben, sagt Nadine Heinen. Die Ausgaben für Mehl, Zucker und die Gehälter für die Aushilfskräfte seien stark gestiegen. Ein Crêpes mit Zimt und Zucker kostet in ihrer Bude auf dem Weihnachtsmarkt am Marktplatz 3,50 Euro. Sie freue sich auf die Vorweihnachtszeit und den Weihnachtsmarkt, erzählt Heinen. „Die Erwartungen sind aber nicht so hoch“, sagt sie. Sie habe Zweifel, ob während der Fußballspiele bei der Weltmeisterschaft in Katar viele Besucher zu den Märkten kommen.

Glücklich, dass der Weihnachtsmarkt ohne Corona-Beschränkungen stattfinden kann, ist Heike Fischer. Sie verkauft Feuerzangenbowle in 0,25-Liter-Bechern für sechs Euro. „Alles ist schön und wir haben schon die ersten Stammkunden begrüßt“, erzählt Fischer, deren Weihnachtsmarkt-Stand 2010 erstmals vor dem Rathaus aufgebaut wurde. Sie habe aktuell den Pfandpreis für ihre Keramikbecher auf vier Euro erhöhen müssen, weil der Kauf der Becher für sie teurer geworden sei.

Glühwein in verschiedenen Variationen bietet beim Weihnachtsmarkt auf dem Schadowplatz unter anderem Gastronom Sascha Hauck. Er sei neugierig erwartungsvoll, wie der Markt angenommen werde. „Ich glaube, dass viele Menschen den Markt in diesem Jahr noch dringender brauchen als sonst“, sagt Hauck. Er wünscht sich, dass die Weihnachtsmärkte eine Ablenkung vom Alltag in diesen Zeiten bieten. Mit einem Team aus internationalen Verkäufern sei er auch gut auf Besucher aus anderen Ländern eingestellt, die traditionell auf den Düsseldorfer Weihnachtsmärkten erwartet werden.

