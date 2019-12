Stadt Düsseldorf sucht Bewerber : Der Verkehrsüberwachung fehlen Mitarbeiter

Düsseldorf Die Stadt kämpft um Personal für die Ordnungsdienste. Bei der Verkehrsüberwachung, die unter anderem die Knöllchen für Falschparker ausstellt, ist die Situation besonders schwierig – dabei soll sie bald weitere Aufgaben erhalten.

Verkehrsüberwachung Der wichtigste Job der Verkehrsüberwachung ist die Jagd auf Falschparker, sie betreut aber auch die Tempokontrollen der Stadt. Für diese Aufgaben stehen nicht so viele Einstzkräfte zur Verfügung, wie es das Rathaus gern hätte. Von 145 Stellen in diesem Bereich sind nur 118 besetzt. Ordnungsdezernent Christian Zaum kann darauf verweisen, dass es bislang gelungen ist, mit weniger Personal dieselbe Zahl an Fällen zu bearbeiten. Dafür sind unter anderem Dienststellen zusammengelegt worden, um die Einsätze effizienter zu gestalten. Allerdings ist gerade dieser Außendienst vermehrt gefragt: In vielen Stadtteilen mehren sich die Beschwerden über ausuferndes Falschparken. Dazu kommt, dass die Politik gern erheblich mehr Straßen mit Parkschein und Parkscheibe regulieren will. Die Kontrolleure müssen sich also auf eine zunehmende Zahl an Aufgaben einstellen. „Die Personalsuche für diesen Bereich wird eine Priorität für 2020“, sagt Zaum.