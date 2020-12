Ehrenamt in Düsseldorf : Der Verein Krass beschenkt bedürftige Kinder

Düsseltal Zum zweiten Mal haben viele Ehrenamtliche in Eigeninitiative Geld und Sachspenden gesammelt. Gerade in Corona-Zeiten wichtig ist auch das Nachhilfe-Projekt von Krass.

Die Provinzial-Versicherung überreichte zum Beispiel fünf Laptops, denn der Einsatz von Krass geht über diese besonderen Aktionen weit hinaus. „In den vergangenen Monaten wurde das Projekt ,Nachhilfe trifft Kunst’ etabliert, das den Kindern dabei hilft, den Leistungsrückstand, der durch das Homeschooling und die fehlende technische Ausstattung entstanden ist, aufzuholen“, erklärt Sprecherin Ines Arnold. In normalen Zeiten kommen bis zu 150 Kinder nahezu täglich zum Krass-Standort, um das Nachhilfeangebot in Anspruch zu nehmen, notfalls werden die Minderjährigen auch mit dem Krass-Mobil abgeholt. „Es hapert halt meist an der Sprache. Wer nur schlecht Deutsch versteht, kommt auch in Mathe nicht mit“, erklärt Melanie Oberreuter, warum das Projekt so wichtig ist. „Es ist eine Frage der Motivation, nicht der Intelligenz. Und die Motivation ist hoch“, sagt sie. Krass ist dabei nicht alleine, gerade entsteht ein Netzwerk, in das auch die Organisationen It’s for Kids und Roundabout Kids eingebunden sind.