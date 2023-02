Karneval in den Stadtteilen Der Veedelszoch in Gerresheim war saugut

Aller Neuanfang ist schwer, denn so eine lange Corona-Pause steckt auch eine so umtriebige Truppe wie die Gerresheimer Saaubande nicht so ohne Weiteres weg. Waren es zu früheren Zeiten mal 50 Gruppen und mehr, die beim Gerresheimer Veedelszoch mitwirkten, musste sich der Karnevalsverein dieses Mal mit 21 Anmeldungen zufriedengeben. Inklusive des Sturms 2020 gab es drei Jahre lang keinen Umzug am Karnevalssonntag im Stadtteil, da war es nicht so leicht, die Narren aus ihrem Dornröschenschlaf zu wecken. „Nächstes Jahr werden wir wieder mehr“, meint Marco Schmitz, Präsident der Gerresheimer Bürgerwehr, trotzig. Er durfte sogar Oberbürgermeister Stephan Keller auf seinem Wagen begrüßen. Der zweite Faktor, der einem ein wenig die gute Laune hätte verderben können, das miese Wetter, wurde einfach milde lächelnd ausgeblendet.