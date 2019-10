Kommentar : Die Umweltspur ist nicht alternativlos

Meinung Düsseldorf Willkommen im Wahlkampf! Die Debatte um die große Stau-, pardon: Umweltspur zeigt entlang welcher Linien der Kampf um die Neujustierung der kommunalen Machtverhältnisse 2020 verlaufen wird. Die CDU nutzt – ungeachtet der Sympathiebekundungen der CDU-Landesumweltministerin für das umstrittene Instrument – das Thema, um den Oberbürgermeister in die Defensive zu drängen.

Doch der bleibt standhaft, bezeichnet die infarktverdächtige Operation am offenen Herzen der Pendler-Metropole als alternativlos. Immerhin: Geisel hat Haltung, ist kein Polit-Pudding, den man vergeblich an die Wand zu nageln versucht. Der Wähler weiß, was er und die ihn in diesem Punkt unterstützenden Parteien (SPD, Grüne und Linke) wollen. Aber genau das kann zum Boomerang werden. Denn die Umweltspur kommt angesichts andauernder Defizite im Nahverkehr sowie fehlender Park-and-Ride-Plätze nun einmal zu früh. Und ob nur so ein Dieselfahrverbot vermieden werden kann, ist keineswegs ausgemacht. Übrigens: Die nun als Kronzeugin angeführte Ministerin forderte die Stadt auf, im Falle eines Verzichts auf die Umweltspur, „verantwortliche Alternativmaßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte schnellstmöglich zu entwickeln, um so Fahrverbote zu vermeiden“. Es scheint sie also doch zu geben – die Alternativen.