Freiraum in Düsseldorf Der Stadtbezirk 6 ist grüner als gedacht

Dabei spielten die zunehmenden Tag- und Nacht-Temperaturen, verstärkt auftretende Starkregenereignisse und so einige weitere Erscheinungen des Klimawandels eine Rolle. Empfohlen wird, Flächen zu entsiegeln, dort Bäume zu pflanzen und so die Temperaturen über die Verdunstungsleistung der Pflanzen herunter zu kühlen. Dabei möchte Aufmkolk nicht nur die öffentliche Hand in die Pflicht nehmen. „Es stehen auch Privatpersonen mit in der Verantwortung“, so Aufmkolk. „Gärten und Vorgärten sollten nicht mit Schotter abgedeckt sein. Bäume und Pflanzen sollten wachsen.“