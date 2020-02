Plätze in Düsseldorf : Der Spichernplatz soll attraktiver werden

Mitglieder der Bezirksvertretung 1 sowie Mitarbeiter von Jugend- und Gartenamt machten sich zusammen mit Jugendlichen ein Bild vom Spichernplatz. Foto: Marc Ingel

Gerade für Jugendliche wird zu wenig geboten. Die dürfen bei anstehenden Veränderungen jetzt mitreden.

Der Spichernplatz bietet jede Menge Platz und wird aufgrund der vielen Spielgeräte, der beiden Sandkästen und der Matschanlage von Eltern mit kleineren Kindern gut angenommen. Für Jugendliche hingegen ist das Angebot begrenzt. Es gibt zwei Tischtennisplatten und ein Basketballfeld. Das jedoch ist eingezäunt und zu bestimmten Zeiten verschlossen – unter anderem auch am Wochenende.

Um die Ecke liegt der Ulmenclub, dort verkehren viele Jugendliche. Und die haben sich so ihre Gedanken gemacht, mit welchen Maßnahmen sich der Platz aufwerten ließe. Ein Häuschen wäre nicht schlecht, eine Hütte, einfach ein Dach über dem Kopf, mit Bänken, sodass man sich auch mal hinsetzen kann. Fußballtore wären auch gut, mobile, die sich auf dem Basketballfeld schnell auf- und abbauen lassen. Dafür wäre dann womöglich ein weiterer Container notwendig, um die Tore wegzuschließen. Ein bisschen mehr Beleuchtung wird oft genannt, vielleicht auch eine Seilbahn oder ein Grillplatz. Außerdem sei es sehr staubig. Warum könne nicht eine Fläche asphaltiert oder ein Stück Rasen angelegt werden? Ein Schwimmbad, das ebenfalls in die Ideensammlung einfloss, dürfte dagegen ein Wunschtraum bleiben.

Jedenfalls haben sich jetzt Politiker der Bezirksvertretung 1 mit Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner an der Spitze sowie Vertretern von Jugend- und Gartenamt im Ulmenclub eingefunden und mit den Jugendlichen über mögliche Verbesserungen gesprochen. Vieles lasse sich rasch beheben, so wurde schnell klar – wie lockere Schrauben am Streetballkäfig etwa. Anderes wird nicht möglich sein, wie die Pflanzung von Hecken zur Einteilung des Platzes und als Sichtschutz. „Wegen der Wurzeln von den großen Eichen“, wie Thomas Hechtle-Wacker vom Gartenamt erklärte. Er plädierte auch für ein friedliches Nebeneinander von Kleinkindern und Jugendlichen, „es sollte keine Konkurrenz geben und dem einen auch nichts weggenommen werden, damit der andere was dazubekommt“.

Was die meisten Jugendlichen nervt, sind ohnehin die Schließzeiten des Basketballkäfigs. „Samstags hat der Ulmenclub auf, aber der Käfig ist zu – was soll das?“, fragte einer. Dass grundsätzlich gelte, „bei Einbruch der Dunkelheit“ müsse der Schlüssel herumgedreht werden, konnte auch niemand so recht nachvollziehen. Obwohl: „Bei der miesen Beleuchtung kann im Winter nach 17 Uhr dort eh keiner mehr spielen“, meinte ein anderer. Die Schlüsselgewalt liegt beim Ulmenclub, der sich an die offiziell vorgegebenen Öffnungszeiten halten muss.

Bereits im vergangenen Jahr hatte Rafael Lorberg von der SPD beantragt, die Öffnungszeiten auszuweiten und denen des Ulmenclubs anzupassen (wochentags bis 21 Uhr, samstags bis 20 Uhr). Der Antrag wurde in der Bezirksvertretung zwar mehrheitlich angenommen, das Gartenamt hatte jedoch Bedenken. Dass ein solches Vorgehen nicht mal eben so schnell durchzuführen ist, verdeutlicht nun auch eine Informationsvorlage des Rechtsamts für die nächste Sitzung am 28. Februar. Denn eine Ausweitung der Nutzungszeiten (früher Abend, Wochenende) führe womöglich zu einem Interessenkonflikt, da dieses Zeitfenster auch den Anwohnern des Viertels zur Erholung zustünde, die dann ein erhöhtes Erholungs- und Ruhebedürfnis haben. Um die soziale Akzeptanz zu erhöhen und eventuell Prozesse zu verhindern, erscheint es aus Sicht des Rechtsamtes sinnvoll, von Montag bis Freitag keine Ausweitung der Nutzungszeiten in den Abend hinein vorzunehmen. Am Samstag jedoch würden auch auf dem Spichernplatz vielfältige Aktivitäten stattfinden, sodass die Nutzung der Streetballanlage ab 10 bis 19 oder 20 Uhr mit dem Ruhebedürfnis der Anwohner als vereinbar erscheint.