Der Siegeszug der Kanadagans in Düsseldorf : Gans schön hartnäckig

Düsseldorf Die Parks sind fest in der Hand der Kanadagans. Über ein Tier, das sich nicht vom Menschen managen lassen will.

Zu den wunderbarsten Begriffen, die uns deutsche Behörden in den vergangenen Jahren geschenkt haben, gehört das „Gänsemanagement“. So bezeichnet auch das Düsseldorfer Gartenamt seine Versuche, die Ausbreitung der Kanadagans zu stoppen.

Was also tun? Während die Tiere in souveräner Gelassenheit die Stadt übernommen haben, machen die Menschen das, was sie eben machen: reden. Die Bewertung der Gänse-Invasion fällt widersprüchlich aus. Die eine Extremposition in Düsseldorf nimmt die Ratsfraktion Tierschutz/Freie Wähler ein, in der eine Frau aktiv ist, die für die Tierschutzpartei gewählt worden ist. „Kein weiterer süßer Kanadagans-Nachwuchs“, beklagte man im Umfeld der Fraktion, als der Eierklau begann. Die Fraktion brachte sogar eine Sicherung von Bahnstrecken ins Spiel, da die Rheinbahnfahrer offenbar keine Vollbremsung für die Tiere riskieren.