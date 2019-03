Aus dem Schulausschuss: Politik berät über Hitzeschutz an Schulen

Düsseldorfer Schulen sollen klimafest werden. Schutz vor Sonneneinstrahlung und Trinkwasserspender beschäftigten am Dienstag die Politik.

Der Rekordsommer 2018 war zwar nicht der heißeste, aber zumindest einer der trockensten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Nicht nur die Natur litt, auch viele Schüler und Schülerinnen, die bei Temperaturen weit über 30 Grad in stickigen Klassenräumen pauken mussten. Nun hat auch die Politik den Handlungsbedarf erkannt. Schulen sollen in Zukunft besser ausgestattet werden, damit Schüler und Lehrer besser vor Hitze geschützt sind.

So behandelten gleich zwei Anfragen der CDU-Fraktion das Thema „Vor den Folgen des Klimawandels schützen“. Gefordert wurde unter anderem eine bessere Wasserversorgung, zum Beispiel durch Trinkwasserspender. „Wir haben im letzten Sommer den Klimawandel erleben müssen“, sagte die stellvertretende Vorsitzende Constanze Mucha, „Wasser gehört zum Leben, Denken und in die Körper der Schüler.“ An einigen Schulen sind bereits Trinkwasserspender installiert. Die CDU will, dass alle Schulen auf dem Stadtgebiet einen oder mehrere dieser Spender erhalten. Die Verwaltung weist indes in ihrer Antwort darauf hin, dass viele Schulen gerne auf eine Alternative zurückgriffen: Leitungswasser.