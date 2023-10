Schützenplätze in Düsseldorf Der Schützenplatz in Wittlaer wird vorerst nicht saniert

Bereits vor drei Jahren hatte sich die Bezirksvertretung 5 nach vielen gestellten Anträgen und Anfragen zum wiederholten Male mit dem Zustand des Schützenplatzes in Wittlaer beschäftigt. Norbert Biermann (CDU) hatte den Antrag an die Verwaltung gestellt, zumindest die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um kurzfristig eine Lösung zu finden, die die Überschwemmungen im Haupteingangsbereich der Franz-Vaahsen-Grundschule verhindern könnte. Denn dort reicht ein normaler Regentag aus, um große Pfützen entstehen zu lassen, die zum Teil den Zugang zum angrenzenden Schulgelände und zur Sporthalle behindern und an vielen Stellen das Parken unmöglich machen.