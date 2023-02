Stadtteil-Kolumne Der schlimmste Parkplatz Düsseldorfs

In den vergangenen Jahren wurde immer wieder mal halbherzig ein bisschen Sand in die tiefen Löcher gestreut, wenige Wochen später sah alles wieder genauso aus wie vorher. Doch wem gehört dieses so vernachlässigte Stück Land überhaupt? Der Stadt, vielleicht doch der Bahn wegen der nahen Güterzugstrecke, oder ist der Parkplatz gar privat? Eine Nachfrage bei der Stadt ergibt: Er befindet sich im Eigentum der Landeshauptstadt. Und nachdem hier Jahre lang wenig bis nichts passiert ist, hat eben diese Anfrage offenbar jemand im Amt aufgeschreckt: Parallel zur Antwort am Freitag blockierten plötzlich drei dicke Baumstämme die Einfahrt. Und siehe da: Am Montag rückten die Bagger an, um das zu tun, was die Stadt in Aussicht gestellt hatte: „Die Schlaglöcher werden kurzfristig ausgebessert. Bei einem Parkplatz mit wassergebundener Wegedecke können bei Frost-Tau-Wechsel aber immer wieder auch mal kurzfristig Schäden entstehen.“