Kunstwerk vor dem Uerige in Düsseldorf : Der Radschläger macht eine Schönheitskur

Düsseldorf Das Kunstwerk vor der Uerige-Brauerei ist ein beliebtes Fotomotiv in der Altstadt. Alle paar Jahre muss es vom Künstler Ulli Maier restauriert werden.

Fast nackt liegt er auf dem „OP-Tisch“ von Ulli Maier, Arme und Beine von sich gestreckt. Konzentriert setzt sein Erschaffer und „Chirurg“ den Spachtel an, fast zärtlich löst er den Lack bis zum Grundmaterial ab. „Ich entferne nur, wo es dringend notwendig ist. Die Sedimentschichten in Einklang zu bringen, die über die Jahre entstanden sind, ist die Herausforderung“, sagt der Düsseldorfer Künstler. Denn auch wenn sein Patient wie täuschend echt aus Kupfer und Holz gestaltet zu sein scheint – im Kern ist die berühmte Radschläger-Skulptur der Uerige-Brauerei nur ein zwei Meter großes Plastikmännchen.

„Trompe-l’œil“ bedeutet aus dem Französischen übersetzt so viel wie „täuscht das Auge“. Gemeint ist damit eine Art illusionistische Malerei, mit der Dreidimensionalität in Bildern erzeugt wird. Aber auch bei Skulpturen kommt die Kunsttechnik zum Einsatz, um hochwertigere Materialien vorzutäuschen. Im Falle des Radschlägers sorgt ein Maserierungsstempel für die Imitation der feinen Holzmasern auf der Öl-Farbe. Patina und Nieten auf den hauchdünnen Blattkupfer-Schichten fügt Maier per Hand hinzu. „Für mich ist das der größte Spaß an der Sache. Zu sehen, wie die Leute scharenweise darauf hereinfallen“, sagt der Künstler schmunzelnd. Sogar den Kupferschmied der Brauerei führte er damit schon hinters Licht.