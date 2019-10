NS-Stätte in Düsseldorf : Der neue Streit um das alte Kriegerdenkmal am Reeser Platz

Das Denkmal am Reeser Platz stammt aus der NS-Zeit. Es beschäftigt die Düsseldorfer immer wieder. Foto: Arne Lieb

Düsseldorf In Golzheim steht ein Kriegerdenkmal aus dem Jahr 1939. Jetzt bewegt es wieder die Gemüter. Wie soll Düsseldorf mit dem düsteren Zeitzeugen umgehen?

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Manfred Jung will am Volkstrauertag wieder einen Kranz in das Kriegerdenkmal legen – wie in jedem Jahr. „In ehrendem Gedenken, Freundeskreis der Kameradschaft der ehemaligen 39er“, soll darauf stehen. Rund 25 Teilnehmer, viele hochbetagt, werden am 17. November auf dem Reeser Platz zusammenkommen. Es wird eine Ansprache geben, dann wird „Ich hatte einen Kameraden“ gesungen. Anschließend kehrt man auf einen Kaffee ein.

Es könnte das letzte Mal sein. Die Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und FDP will Jung den Schlüssel zu dem Gittertor mit dem eisernen Kreuz abnehmen – oder vermutlich eher das Schloss austauschen lassen. Denn der 82-Jährige will sich vom Schlüssel nicht trennen. Und auch nicht von der Tradition. Seit vielen Jahren pflegt der pensionierte Bestatter das Denkmal. Inzwischen hilft Schwiegertochter Nadine. Und seit noch viel längerer Zeit kommen ehemalige Soldaten vor dem Monument aus der Nazi-Zeit zusammen.

Zuletzt lief das fast unbemerkt. Dann brachte der Linken-Politiker Frank Werkmeister in der Bezirksvertretung die Idee eines „Gegendenkmals“ ein – und stieß bei SPD und Grünen auf offene Ohren. „Das ist mir ein Herzensanliegen“, sagt etwa SPD-Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner. Beim Anblick der Soldaten, die aus der Gruft in den nächsten Krieg zögen, bekomme sie immer wieder eine Gänsehaut. Ein Künstler soll nun einen Gegenpunkt setzen.

Seitdem wird plötzlich über das alte Monument neu diskutiert. Wie soll Düsseldorf weiter mit diesem Zeitzeugen aus dem Jahr 1939 umgehen, der immer wieder die Gemüter in der Stadt erhitzt hat?

Manfred Jung betont, sein Gedenken gelte allen Soldaten, nicht nur den deutschen und schon gar nicht nur denen im Zweiten Weltkrieg. „Wir sind keine Rechtsradikalen.“ Darauf legt auch Helmut Bosse Wert, pensionierter Bundeswehr-Soldat und früherer CDU-Ratsherr. Die beiden Männer gehören zu Gruppen, die auf Kameradschaften von Soldaten zurückgehen. Dass das Denkmal in der NS-Zeit gestaltet und eröffnet worden ist, ist für Jung kein Hinderungsgrund. Auch für Bosse ist es mit Blick auf die lange soldatische Tradition eher eine Randnotiz. „Was ist schon ein Aufmarsch im Jahr 1939 gegen tausende Witwen, die dort getrauert haben?“

Aber kann man das Gedenken von der Geschichte des Denkmals trennen? Nicht nur die Ratspolitiker bezweifeln das, sondern auch der Künstler Jörg-Thomas Alvermann. Er ist der Vorsitzende der Kunstkommission, ein Gremium aus Künstlern und Politikern, das den Kulturausschuss unterstützt. Die Kommission hat die Aufgabe erhalten, den Wettbewerb für das „Gegendenkmal“ auszuloben. Dafür haben Alvermann und seine Mitstreiter viel zur Geschichte des Werks zusammengetragen.

Sie beginnt 1925, also vor der NS-Zeit. Damals haben Soldaten für einen Erinnerungsort an die vielen 39er-Füsiliere gesammelt, die im Ersten Weltkrieg gestorben sind. Das Regiment war in Derendorf stationiert. Den Zuschlag erhält der Düsseldorfer Künstler Jupp Rübsam, Mitglied des Jungen Rheinlands und 39er-Veteran.

Rübsams Werk mit zwei sphinxhaft hockenden Soldaten stößt auf wütende Ablehnung bei Nationalisten, unter anderem beim Hitler-Mitstreiter Erich Ludendorff, der die 39er kommandiert hat. Der Entwurf gilt ihnen als zu wenig straff soldatisch. Nach der Machtübernahme der Nazis 1933 wird das Werk zerstört, die Überreste stehen heute vor der Tonhalle.

Alvermann verweist darauf, dass der zweite Wettbewerb 1935 ganz im Geist der Nationalsozialisten steht. Es heißt in der Ausschreibung: „Das Ehrenmal soll vorwärts und aufwärts weisen. Ein trauerndes Zurückschauen würde dem Geist unserer Kameraden nicht gerecht! Sie kämpften und starben im Glauben an Deutschlands große und hehre Aufgabe in der Welt.“ Bemerkenswert findet Alvermann auch die Vorgabe, dass die Namen der Gefallenen nicht angebracht werden müssen – offenbar fürchtet man den abschreckenden Eindruck.

Die Jury entscheidet sich für den Entwurf von Bildhauer Richard Kuöhl, das Werk wird schließlich mit der versammelten Nazi-Prominenz der Stadt eingeweiht. Schon wenige Jahre später ist es ein umstrittenes Überbleibsel einer anderen Zeit: 1946 entscheidet sich der Stadtrat einstimmig für den Abriss, der aber nicht erfolgt. Zugleich nutzen ehemalige Soldaten ab dann den Gedenkort. Ein 39er-Regiment hat es auch im Zweiten Weltkrieg gegeben. Später beteiligt sich die Bundeswehr an den Terminen.

Für Künstler Alvermann ist das inzwischen denkmalgeschützte Werk ein „Schulbuch-Beispiel“ für die Gedenkkultur der NS-Zeit: der Totenkult mit dem verklärten religiösen Motiv der Auferstehung, der Aufmarschplatz, die gleichförmige Gestaltung der Soldaten, die Alvermann eher an Prototypen als an Individuen erinnern. Auch der Historiker Bastian Fleermann, der Leiter der Mahn- und Gedenkstätte, kommt in einem Gutachten zum Ergebnis, das Werk sei „nach Entstehungszeit, Kontext und Nutzung als nationalsozialistisch einzustufen“.

In den 1970er und 1980er Jahren wächst der Protest gegen das Gedenken am Reeser Platz. Nach einem Neonazi-Aufmarsch drängt die Stadt 1988 darauf, dass die Bundeswehr auf den Nordfriedhof wechselt. Dort findet ein Gedenken mit breiter gesellschaftlicher Beteiligung statt – an dem nach dem Wunsch der Politik auch die Gruppe aus Golzheim teilnehmen sollte. Es spreche nichts dagegen, dass die Gruppe toten Soldaten gedenkt, betont Historiker Fleermann. „Warum muss es am Reeser Platz sein?“