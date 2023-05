Vögel in Düsseldorf Ein Hochzeitsparadies für die Vögel im Schulgarten

Gerade noch rechtzeitig zu den bevorstehenden Vogelhochzeiten wurden die Nistkästen aufgehängt. Dabei gilt es einiges zu beachten, denn jede Vogelart hat andere Bedürfnisse. Für alle gilt jedoch, dass die Ausrichtung der Einfluglöcher nach Osten und die Nisthöhle nach vorne geneigt sein sollte. Auch die Höhe der Aufhängung ist ab drei Metern vor unliebsamen Gästen gesichert. Rotkehlchen und Hausrotschwanz benötigen eine Halbhöhle, denn sie möchten einen freien Blick. Meisen dagegen sind Höhlenbrüter und benötigen kleinere Öffnungen. Um den Bruterfolg zu sichern, sollte durch zu nahe Abstände der Nistplätze keine Revierkonkurrenz erzeugt werden. Spatzen und Mauersegler dagegen brüten lieber in Kolonien. Die Fledermäuse wiederum bevorzugen Standorte an Mauerwänden oder Bäumen in mindestens vier bis fünf Metern Höhe mit freiem Anflug.