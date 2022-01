Düsseldorfer Karneval : Der Mai-Termin für den Rosenmontagszug bleibt

Düsseldorf Die harsche Kritik aus Neuss an dem Termin ändert nichts am Entschluss von Düsseldorfs Karnevalisten. Der Zug soll Ende Mai stattfinden.

Die Düsseldorfer Karnevalisten sehen auch nach der harschen Kritik einer Neusser Politikerin keinen Grund, den Termin des Zochs neu zu diskutieren. „Es bleibt bei dem Termin am 29. Mai dieses Jahres“, sagt ein Sprecher des Comitee Düsseldorfer Carneval am Montag auf Anfrage. Er zeigte sich verwundert über die Kritik aus der Nachbarstadt, die fünf Wochen nach Bekanntgabe des neuen Termins komme. Man nehme sie zur Kenntnis, wolle aber bei der Absprache bleiben, die die Karnevalisten mit der Stadt Düsseldorf und den Schützen vor mehr als einem Monat getroffen haben.

Die Karnevalisten verlegen ihren Zug in diesem Jahr in den Frühling, weil er wegen der angespannten Corona-Lage am Rosenmontag selbst nicht möglich wäre. Die Neusser Ratsfraktion Die Linke/Die Partei hatte sich an dem neu gewählten Datum gestoßen, weil an diesem Tag der 42. Internationale Hansetag, den die Stadt Neuss ausrichtet, seine Abschlussveranstaltung hat. Diese drohe in einem dreifachen Helau unterzugehen, erklärte die Neusser Stadtverordnete Yulia Vershinina (Die Partei).