Die letzte Runde auf dem Eis : Auf Wiedersehen Kö-Eisbahn

Winterwelt-Betreiber Oscar Bruch ist den Umständen entsprechend zufrieden damit, wie die vergangenen zwei Monate auf und an der Eisbahn verlaufen sind. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Betreiber Oscar Bruch zieht nach zwei Monaten Winterwelt ein verhalten positives Fazit. Die Besucher hätten bei den Kontrollen Geduld bewiesen. Am letzten Tag wurde es auf der Eisfläche noch einmal richtig voll.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Am letzten Tag der Winterwelt wurde es auf der Eisbahn noch einmal so richtig voll. Vor allem Kinder nutzten am Sonntag die Gelegenheit, mit ihren Eltern ein paar abschließende Runden zu drehen, die blauen und organgefarbenen Robben als mobile Hilfe gegen Stürze waren alle in Gebrauch. Und das Wetter spielte auch mit.

Das, sagt Veranstalter Oscar Bruch, sei am Ende sogar wichtiger als etwa die Corona-Schutzmaßnahmen. „Bei Regen kommt keiner. Bei den Einlasskontrollen haben die Menschen erstaunlich viel Geduld bewiesen und sich auch von längeren Schlangen nicht abschrecken lassen.“ Nur bei Einführung der 2G-Regel Ende Novmeber habe es kurzfristig einen starken Besucherrückgang gegeben, „das hat sich dann aber wieder stabilisiert.“

Diese Geschichte gibt es auch zum Hören - exklusiv für Sie. Abonnieren Sie jetzt unsere RP Audio-Artikel in Ihrer Podcast-App!

Insgesamt zieht Bruch ein verhalten positives Fazit. „Nachdem wir im Vorjahr gar nichts machen durften, war das in diesem Winter schon besser als erwartet. Anfangs hatte ich die Befürchtung, dass zum 2. Advent wieder alles dicht gemacht wird. Das hat sich dann ja zum Glück nicht bewahrheitet“, so der Schausteller, der nach eigenen Angaben rund 2,8 Millionen Euro in die Winterwelt 2021/22 investiert hat. Dazu gehört auch die halbe Million für die neue zweistöckige Almhütte. „Die wurde ganz gut angenommen. Auch wenn sich der Ausfall von Weihnachtsfeiern natürlich bemerkbar gemacht hat.“

Ob er im nächsten Jahr wiederkommen will? „So Gott will“, sagt Bruch. Natürlich würden mit dem Abbau die Planungen für die nächste Wintersaison anlaufen, „aber was Corona anbetrifft, glaube ich an gar nichts mehr. Man muss auf alles gefasst sein.“ Die Winterwelt sei nach seiner Überzeugung jedenfalls ein Zugewinn für die Stadt im Allgemeinen und die Kö im Besonderen, „und ich denke, das sehen die Düsseldorfer genauso“, betont der Schausteller. Nicht umsonst habe er mit der Winterwelt GmbH & Co KG für das Eisvergnügen auf dem Corneliusplatz eine eigene Firma gegründet. „Das ist schon alles auf Dauer angelegt.“

Info Schüler durften gratis auf das Eis Schulen In der Woche durften Schüler wieder gratis aufs Eis. Mehr als 200 Klassen nahmen dieses Angebot wahr.



Bonus Das Eisstockschießen habe sich laut Bruch wieder zum absoluten Renner entwickelt.

Doch jetzt ist erst einmal das große Aufräumen angesagt. Der Abbau und Abtransport der Eisbahn dauert rund eine Woche. Mehr als 100 Tannenbäume werden auf Sattelschlepper geladen und weggeschafft. Abgenommen werden auch 600 Meter Lichtgirlanden, die zum Trocknen dann in einer Halle hängen. In der Alm und an den Ständen waren in den vergangenen zwei Monaten rund 80 Menschen beschäftigt – das Security-Personal nicht mitgerechnet, das wegen der Corona-Schutzverordnung zusätzlich eingestellt werden musste. Hinter den Kulissen sei zudem vieles in den Bruch-Werkstätten in Eigenleistung erbracht worden. „Von der Schlosserei bis hin zur Dekoration. Das hätte sonst noch zusätzliche Kosten beschert.“

Das Eis taut ab Montag ab, das dauert drei Tage, dann kann der komplette Abbau beginnen. Wenn alles weg ist, inspiziert die Stadt die Fläche, insbesondere beim Corneliusbrunnen wird ganz genau hingeschaut. Im Anschluss zückt Oscar Bruch noch einmal sein Portemonnaie. „Wir bezahlen die Neusaat und Neubepflanzung. Daher ist der Corneliusplatz auch immer der erste Ort in Düsseldorf, der wieder in frühlingshaften Zustand versetzt wird.“