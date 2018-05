Kommen Und Gehen: Der letzte Tag in der Cacaogalerie

Düsseldorf Eigentümerin Jasmin Beckonert hat zum 1. Juni einen neuen Job.

Beckonert freut sich, wenn die Gegenstände aus ihrem Café eine Weiternutzung finden: "Viele Kunden haben sich zum Andenken eine Kakaotasse mitgenommen." Natürlich kommt bei der Endvierzigerin dann auch Wehmut hoch an die vergangenen achteinhalb Jahre: Im September 2009 erfüllte sich die Marketing-Spezialistin den Traum mit ihrem eigenen Laden, in dem die heiße Schokolade im Fokus stand. Und in dem es viele Kulturveranstaltungen gab.

Doch neben vielen schönen Begegnungen hatte alles auch seine Schattenseiten: "Ich hatte seit zehn Jahren keinen Urlaub mehr und habe 70 Stunden die Woche gearbeitet." Deswegen sei jetzt Zeit für was Neues, sagt sie: "In der Nachbetrachtung kommt es mir so vor, als hätte ich in der Zeit das Leben der anderen gelebt." Jetzt ist endlich sie an der Reihe. Zum 1. Juni hat sie einen neuen Job. Als Angestellte - sie leitet das Bistro einer Bäckerei.