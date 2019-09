Nach 24 Jahren : Musikschulleiter Peter Haseley nimmt Abschied

Peter Haseley gibt heute die Leitung der Musikschule ab. Foto: Clara-Schumann-Musikschule

Düsseldorf 24 Jahre lang leitete der gebürtige New Yorker Peter Haseley die Düsseldorfer Clara-Schumann-Musikschule. Sein Terminkalender bleibt auch in Zukunft voll.

Der Musik gehört sein Leben, jedenfalls der berufliche Teil desselben. Im Düsseldorfer Kulturleben ist er nach zweieinhalb Jahrzehnten an der Spitze der Clara-Schumann-Musikschule (CSM) eine Institution: Peter Haseley, gebürtiger New Yorker und leidenschaftlicher Wahl-Rheinländer. Am heutigen Montag nimmt der 65-Jährige endgültig seinen Hut, verlässt die Institution, der er 24 Jahre lang seine Energie geschenkt hat. Eine Herkulesaufgabe, denn die CSM gehört deutschlandweit zu den ganz Großen. Mehr als 7000 Schüler aus vielen Nationen sind dort angemeldet. Und es könnten noch viel mehr sein, wenn es nicht Raum- und Personalprobleme gäbe. Bis zu 3000 Kinder stehen auf Wartelisten, mehr als ein Dutzend Stellen sind nicht besetzt. Der Frust bei vielen Eltern und musikinteressierten Kindern ist groß. Jenseits der Stadtgrenzen blickt man verwundert auf die Düsseldorfer Verhältnisse. Warum tut eine wohlhabende Kulturmetropole am Rhein nicht mehr für die eigene Musikschule, obwohl sie es könnte?, lautet die Frage. In Haseleys Verantwortung fällt dieser Zustand jedenfalls nicht. Unermüdlich hat er gemeinsam mit Freunden und Förderern für einen Anbau geworben, hat immer wieder Konzepte entwickelt, die freilich in der Schublade blieben. Rathaus-Chef und Politik fanden bislang keinen Ausweg aus der Hängepartie. „Die ein oder andere politische Diskussion sowie einige Verwaltungsvorgänge werde ich nicht vermissen“, sagt der scheidene CSM-Direktor dazu. Stolz kann er auf „seine“ Talentschmiede trotzdem sein. Die Zahl der Preisträger bei den einschlägigen Wettbewerben kann sich sehen lassen.

Mit knapp 66 startet für Haseley nun einer neuer Lebensabschnitt. In Düsseldorf, wo er seit 33 Jahren wohnt, will er bleiben. Eine große Anzahl Ehrenämter, darunter der Landesvorsitz bei „Jugend musiziert“ und die Vorstandsarbeit bei der Volksbühne, sorgen auch künftig für einen vollen Terminkalender. In seine frühere Heimat jenseits des Atlantiks kann er nun wieder länger reisen. „In New York bin ich gerne, aber inzwischen fühle ich mich dort wie ein Tourist“, sagt er.